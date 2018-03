‘Fortuna Sittard pestte Oliseh weg met koud water en slecht eten’

De strijdbijl tussen Fortuna Sittard en Sunday Oliseh is ook na dinsdagavond nog altijd niet begraven. De 43-jarige trainer werd in februari op non-actief gesteld en spande vervolgens een arbitragezaak aan tegen de Jupiler League-club. Beide partijen kwamen er echter tijdens de zitting van dinsdag onderling niet uit, waardoor over vier weken een definitieve uitspraak zal volgen, zo meldt onder meer 1Limburg.

Fortuna stelde Oliseh vorige maand verrassend op non-actief, maar volgens de Nigeriaan lagen er geen goede redenen ten grondslag aan die beslissing. Van een verstoorde arbeidsrelatie zou volgens hem geen sprake zijn geweest, waardoor hij het seizoen graag als hoofdtrainer van de Limburgse club wil afmaken. Oliseh zou bij een mogelijke promotie naar de Eredivisie circa een ton aan bonussen mislopen en claimt imagoschade te hebben geleden.

Oliseh eist dan ook rectificatie van enkele in de media verschenen berichten, naast het eerder benoemde behoud van zijn baan als hoofdtrainer van de huidige nummer drie van de Jupiler League. Oliseh betichtte de club kort na zijn ontslag al van 'illegale praktijken' en zijn advocaat deed daar dinsdag nog een schepje bovenop. Zo zou clubeigenaar Isitan Gün de spelers van Fortuna vorig jaar een 'zwarte' bonus in het vooruitzicht hebben gesteld en stelde hij aan Oliseh voor om een deel van zijn salaris eveneens contant uit te betalen.

Oliseh zou niet akkoord zijn gegaan met het voorstel van Gün en tegen hebben gestribbeld. Die houding en zijn openlijke kritiek op het transferbeleid van Fortuna kwam hem naar eigen zeggen duur te staan, doordat hij nadien weggepest zou zijn door de club. Zo zou de coach een brief van een Fortuna-advocaat hebben ontvangen, stroomde er geen warm water meer uit de douche en kreeg hij slecht eten voorgeschoteld.

Fortuna komt op zijn beurt op de proppen met in totaal negentien ondertekende belastende verklaringen tegen Oliseh, waaronder een schriftelijke verklaring van aanvoerder Perr Schuurs. Hij stelt dat de spelers nu weer kunnen presteren, 'doordat de sfeer bij de club significant verbeterd is'. Oliseh handelde volgens Fortuna dictatoriaal en stond met zijn gedrag aan de basis van het vertrek van meerdere personen.