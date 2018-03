Inter troeft onder meer Man City, Barça en Real af: ‘Het is zo goed als rond’

Lautaro Martínez heeft de club in Europa voor het uitkiezen en werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met onder meer Manchester City, Barcelona, Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid en Borussia Dortmund. Internazionale lijkt de concurrentie in de strijd om de spits van Racing Club echter een stap voor te zijn en uiteindelijk met de buit aan de haal te gaan.

“Het is zo goed als rond. Toen ik uit Argentinië vertrok (voor de vriendschappelijke interlands die de Argentijnse nationale ploeg speelt tegen Italië en Spanje, red.) waren er nog een paar details die uitgewerkt moesten worden. Als ik terug ben heb ik een afspraak met mijn zaakwaarnemer en dan zal alles geregeld worden”, legt hij uit in gesprek met TyC Sports.

De twintigjarige Martínez beleefde vorig seizoen zijn doorbraak bij Racing Club en is in de huidige voetbaljaargang in veertien wedstrijden in de Argentijnse hoogste afdeling al goed voor tien doelpunten. Internazionale betaalt naar verluidt ruim twintig miljoen euro voor de aanvaller, die mede door de woorden van Diego Milito, ambassadeur van Racing Club en oud-speler van i Nerazzurri voor de Italianen zou hebben gekozen.