FC Twente door de mangel gehaald: ‘Hebben we dan nog wel een club?’

FC Twente zit in de hoek waar de klappen vallen. De Tukkers staan laatste in de Eredivisie en onder Gertjan Verbeek zijn de resultaten tot op heden erbarmelijk. Vak-P, de supportersvereniging van de hekkensluiter, laat dinsdag in een statement op Facebook weten dat de clubleiding, onder wie de bekritiseerde Jan van Halst, nauwelijks meer binding heeft met de achterban.

“De binding met sponsoren en supporters is ver te zoeken”, zo begint het bericht van de fans. “Daar waar de supporterstribune nog redelijk vol zit, is de TOS-tribune en De Gouden Talenten Business club tribune een desolate bende van lege stoelen. En ook hier is de conclusie dat Jan van Halst op commercieel gebied heeft gefaald. Hij heeft goede medewerkers laten vertrekken en er mindere voor terug gehaald.”

Vak-P stelt dat de afstand tussen de club en de supporters groter lijkt dan ooit. “Er is geen warmte, er is geen toegankelijkheid. Hoe wil je warmte krijgen als je niet voor je meest dynamische supportersvereniging opkomt? De vereniging die geprezen wordt om haar steun en sfeeracties? Die je keihard laat vallen als de gemeente en de politie om de hoek komen kijken.”

"En wat ons betreft ook geen nuchtere en open bedrijfsvoering: Erik Velderman, hoe zit het met de zaken Corona, Tadic, FIOD etc.? Wees eens helder en duidelijk, wat staat ons te wachten als we al die claims verliezen? Hebben we dan nog wel een club? Geef openheid over de scenario’s die de club uitgewerkt heeft en vertel het aan ons. Praat ons, supporters en sponsoren, bij via een groot artikel in de krant, jullie website of via YouTube zodat we kunnen meedenken en helpen. Dat is de verbinding zoeken."