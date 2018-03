‘Ik denk en zeg altijd dat ik de beste voetballer ben en ik laat het ook zien’

Cristiano Ronaldo ontving maandagavond in Lissabon de Quinas de Oro, de prijs voor de beste Portugese voetballer van het voorbije kalenderjaar. De sterspeler van Real Madrid bleef in de verkiezing Rui Patricio (Sporting Portugal) en Bernardo Silva (Manchester City) voor en sleepte zodoende voor het tweede opeenvolgende jaar de prijs in de wacht. Trainers, voetballers en fans bepalen naar wie de Quinas de Oro gaat.

Ronaldo kreeg liefst 65 procent van de stemmen. De rest werd verdeeld over Rui Patricio en Bernardo Silva, met respectievelijk 18 en 17 procent. “Ik wil graag iedereen bedanken die hier aanwezig is”, vertelde Ronaldo, die werd vergezeld door zijn partner en zaakwaarnemer Jorge Mendes. na de uitreiking van de prijs door UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “Dit is ook een prijs voor al mijn ploeggenoten.”

“Het jaar 2017 was een geweldig jaar, een onvergetelijk jaar”, vervolgde Ronaldo op het gala, dat door de Portugese voetbalbond (PFP) wordt georganiseerd. “Zowel collectief als individueel. Het is ook voor Real Madrid een ongelooflijk en historisch jaar, met vijf prijzen. Bovendien won ik mijn vijfde Ballon d’Or en mijn tweede The Best. Ik draag deze prijzen ook op aan mijn vier kinderen. Dat is ook een record, drie kinderen in drie maanden tijd. We moeten onze eer verdedigen, er komt altijd een Portugees in aanmerking.”

“Ik denk en zeg altijd dat ik de beste ben, wat men ook zegt, en ik laat het ook zien.” Ronaldo was in 2017 goed voor 53 doelpunten: 42 in het tenue van Real Madrid en 11 voor Portugal. Met Real Madrid veroverde hij vijf prijzen: de landstitel, de Champions League, de Europese Super Cup, de Spaanse Super Cup en het WK voor clubteams.”