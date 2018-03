Messi greep rigoureus in: ‘Ik merkte echt het verschil, ik braakte minder’

Lionel Messi was in het verleden regelmatig misselijk, waarbij de sterspeler rond een wedstrijd soms zelfs moest braken. In gesprek met het Argentijnse América TV legt de aanvaller van Barcelona uit dat zijn tijdelijke periodes van lichamelijk ongemak vooral lag aan het feit dat hij niet goed voor zichzelf zorgde: "Ik weet niet wat ik at, maar ik at slecht, vele jaren lang."

"Toen ik 22, 23 jaar was… Chocola, alfajores (bepaalde koekjes uit Zuid-Amerika, red.), koolzuurhoudende drank... Nu eet ik goed: vis, vlees, groente, salades. Alles is nu georganiseerd en is goed voor elkaar. Soms drink ik nog wat wijn, maar dat is geen probleem. Ik merkte echt het verschil, ik braakte minder. Ze zeiden dat de problemen lagen aan verschillende dingen. Uiteindelijk heb ik mijn dieet veranderd en sindsdien is het niet meer gebeurd."

De dertigjarige dribbelaar zegt ook minder nerveus te zijn geworden voor wedstrijden door de komst van zijn kinderen. "Het beste wat je kan doen is alles vergeten en met mijn vrouw, kinderen en familie zijn. De rest is van minder belang. Destijds deed kritiek me veel, maar dat is voorbij. Ik weet dat ze vaak dingen zeggen die niet kloppen. Dat heeft niets te maken met de sport."