Depay geniet van begripvolle Koeman: ‘Niet jij die gelijk voor me staat’

Ronald Koeman is sinds kort de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal en de trainer heeft in korte tijd reeds wat veranderingen aangebracht. De nieuwe keuzeheer van Oranje heeft namelijk onder meer besloten dat de pers minder vaak in aanraking zal komen met de spelers en technische staf. Memphis Depay grapt dat Koeman verstandig handelt: "Hij begrijpt het."

"Ik heb nog een beetje slaap, want ik moest gelijk door in de ochtend. Maar ik ben nu in een nieuwe omgeving, in alle rust ook. Niet jij met je listige vragen die gelijk voor me staat", zegt de aanvaller van Olympique Lyon in gesprek met Voetbal Inside. Koeman gaf vrijdag aan dat hij eerder een gesprek had met Depay om hem te polsen voor een overstap naar Everton.

De bondscoach gaf aan na het gesprek een ander beeld te hebben gekregen van Depay. "Ik ben inderdaad bij hem thuis geweest, hij had toen interesse. Toen hebben we een gesprek gehad. Wat ik eerder al zei: ik ben al gewend, als je me niet kent, dat je een bepaalde indruk krijgt. Als je me leert kennen, krijg je een betere indruk", aldus Depay, die herhaalt dat hij constanter moet worden om zich te scharen bij de beste voetballers ter wereld.

Koeman zei maandagmiddag dat hij hoopt dat Depay een van de dragende spelers bij Oranje wordt: "Natuurlijk zijn er best weleens momenten dat je denkt: ‘doe dit anders’. Maar dat geldt ook voor andere spelers. Ik ben in veel dingen ook wel een beetje van de oude stempel, maar je moet ook met je tijd meegaan. Hij heeft veel kwaliteiten, dus dat is een strijd die ik graag met hem aanga."