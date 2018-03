Revelatie van de PL de hemel in geprezen: ‘We hadden dat ook met Luis’

Mohamed Salah maakt dit seizoen zeer grote indruk en wist zaterdag tegen Watford (5-0) vier keer te scoren en een assist af te leveren. Na afloop was manager Jürgen Klopp lyrisch en zei dat de Egyptenaar op weg was om Lionel Messi uiteindelijk te evenaren. Javi Gracia, manager van Watford, en Jordan Henderson kunnen zich enigszins vinden in de mening van de Duitser.

“Ze zijn beide ongelofelijke spelers”, citeert Goal Gracia. “Ze zijn beiden niet te stoppen, dat klopt. Ze zijn fantastisch. Nu is Salah echt in vorm, een van de besten in Europa. Het is erg moeilijk om tegen ze te spelen. Ze hebben zoveel kwaliteit. Je kan wel plannen maken tegen ze… Dat heb ik ook gedaan bij Málaga. Maar zij beslissen de wedstrijden. Dat is ook wat er is gebeurd met Salah.”

Henderson vindt de vergelijking met Luis Súarez een betere, hoewel die ook niet helemaal opgaat. “Ze zijn beiden fantastisch op hun eigen manier natuurlijk, je kan ze eigenlijk ook niet vergelijken. Ik weet dat ze veel scoren en hard werken als ze de bal niet hebben. Het was een privilege om met Luis samen te hebben gevoetbald. Maar ook Mo is dit seizoen ongelofelijk”, zegt de middenvelder van Liverpool tegenover Sky Sports.

“Echt ongelofelijk. Hij doet het iedere week. Geen enkel zwak moment. Hij geeft de ploeg zelfvertrouwen. Je hebt namelijk iemand als Mo in je ploeg die het moeilijkste kan doen, namelijk het balletje tegen de touwen schieten. Wij als team werken zo hard mogelijk en dan kan Mo, Sadio Mané of Roberto Firmino het afmaken. We hadden dat ook met Luis. Je weet dat als je op het veld staat, je heel veel doelpunten voor je hebt staan.”