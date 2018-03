Doan houdt zich op de vlakte over langer verblijf: ‘Die stilte vind ik niet erg’

Volgens De Telegraaf is FC Groningen van plan om de optie in het huurcontract van Ritsu Doan te gaan lichten. De Japanse smaakmaker, die dit seizoen gehuurd wordt van Gamba Osaka, zal de Groningers circa twee miljoen euro gaan kosten. In gesprek met het Dagblad van het Noorden houdt Doan zich op de vlakte over een eventueel langer verblijf bij FC Groningen.

“Of ik hoor dat veel fans willen dat ik bij FC Groningen blijf? Dat zou kunnen, maar ik ben er totaal niet mee bezig. Ik wil alleen maar winnen met het team. Ik vind het niet prettig om mezelf belangrijk te maken. Dat mogen alleen andere mensen doen”, zegt de negentienjarige Doan, die zondagmiddag op fraaie wijze tot scoren kwam tegen AZ. FC Groningen ging in Alkmaar in blessuretijd alsnog met 3-2 onderuit.

Naar eigen zeggen is Doan op dit moment niet bezig met een eventueel langer verblijf in Groningen. “Het is iets voor na het seizoen. Ik heb ook nog niets gehoord van de club. Er is niemand die iets aan mij gevraagd heeft. Die stilte vind ik ook niet erg. Ik zie wel wat er na dit seizoen gebeurt. Het gaat nu alleen om voetbal”, besluit de Japanner, die dit seizoen tot dusver goed was voor 7 doelpunten en 3 assists in 24 wedstrijden.