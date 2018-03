Ronaldo maakt vijftigste hattrick in carrière: ‘We weten wat hij kan’

Real Madrid boekte zondagavond een doelpuntrijke 6-3 overwinning op Girona en Cristiano Ronaldo had met vier treffers een groot aandeel in die zege. Zinédine Zidane is logischerwijs blij met de linksbuiten uit Portugal.

“We weten waartoe hij in staat is. Hij heeft vier keer gescoord en staat nu op 22 treffers. We zijn erg blij en geraken goed in vorm nu we een belangrijke fase van het seizoen naderen. We spelen goed en maken doelpunten”, zo wordt de trainer geciteerd door de Spaanse media.

??HATTRICK Cristiano Ronaldo?? Geplaatst door voetbalzone op zondag 18 maart 2018

Ronaldo maakte zijn vijftigste hattrick in zijn carrière, voor club en land. Een smet op de zege was het aantal tegentreffers, vindt ook Zidane: “Ik ben blij met de zege en met de werklust van het team, maar het klopt dat het een beetje een vreemde wedstrijd was. We waren niet paraat bij hun standaardsituaties.”

“Ik ben blij met de zes doelpunten, maar drie tegendoelpunten bij standaardsituaties… we waren niet geconcentreerd genoeg. Je moet in de Champions League ook alert blijven. Het was een gek duel, maar we hebben dat wel gecontroleerd. Ik denk niet dat Girona gedomineerd heeft”, aldus Zidane.