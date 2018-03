Voormalig coach van Barcelona B sneuvelt negen speelronden voor einde

Eusebio Sacristán is niet langer de trainer van Real Sociedad. De club uit Baskenland maakt zondagavond bekend dat de samenwerking met de 53-jarige Spanjaard per direct is verbroken. Eusebio, die eerder onder meer Barcelona B coachte, had nog een contract tot medio 2019.

De voormalig middenvelder van onder meer Real Valladolid en Barcelona volgde David Moyes in november 2015 op en gidste de club naar een knappe negende plaats. Sociedad bleef goed presteren: Eusebio verlengde in februari 2017 zijn contract, Txuri-Urdin finishte op de zesde plaats en kwalificeerde zich voor Europees voetbal.

Dit seizoen gaat het echter stukken minder: Sociedad werd in november uit de Copa del Rey gekegeld door Lleida Esportiu en staat na de 1-2 nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Getafe met 33 punten op de vijftiende plaats in LaLiga. De directie heeft daarom besloten om Eusebio te ontslaan. Imanol Alguacil neemt de honneurs voorlopig waar.