Depay krijgt Vélodrome in laatste minuut stil en beslist opnieuw topper

Memphis Depay kan voorlopig niet meer stuk bij Olympique Lyon. De Oranje-international kwam zondagavond in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille als invaller binnen de lijnen en groeide in de laatste minuut van de officiële speeltijd uiteindelijk uit tot matchwinner in de Choc des Olympiques: 2-3. Eerder dit seizoen bezorgde Depay zijn ploeg ook al een overwinning op Paris Saint-Germain.

Marseille begon voor het eerst in jaren als favoriet aan de ontmoeting met Lyon. De blauwhemden eindigden de laatste vier seizoenen op de ranglijst telkens onder de rivaal, maar deze voetbaljaargang zijn de rollen omgedraaid. Marseille maakt dit seizoen met attractief voetbal grote indruk in Frankrijk en haalde midweeks bovendien de kwartfinales van de Europa League, terwijl Lyon juist sneuvelde in dat toernooi. Memphis Depay en Kenny Tete moesten bij de bezoekers beide genoegen nemen met een reserverol en zij zagen hun ploeg na een half uur voetballen op achterstand komen.

Dimitri Payet bracht de bal uit een vrije trap in het strafschopgebied van Lyon, waar Adil Rami met het hoofd zijn verdedigingspartner Rolando wist te bereiken. Voor de Portugees was het vervolgens van dichtbij een koud kunstje om de score te openen. Het antwoord van les Gones liet echter niet lang op zich wachten. De ploeg van Bruno Génésio kwam drie minuten voor rust langszij, al had het daarbij wel de hulp van Rami nodig. Hij liep het leder na een voorzet vanaf de rechterflank van Tanguy Ndombele ongelukkig in eigen doel.

Dat doelpunt bleek Lyon de nodige moraal te geven. Het bezoek kwam na de onderbreking furieus uit de startblokken en kreeg het Vélodrome binnen zeven minuten muisstil. Bertrand Traoré werd aan de rechterkant het veld bereikt door Ndombele, waarna de ex-Ajacied op de rand van het strafschopgebied oog had voor Houssem Aouar. Die stuurde het leder vervolgens met veel gevoel richting de verre hoek en bezorgde Lyon zo een 1-2 voorsprong.

Depay was na ruim een uur spelen binnen de lijnen gebracht door Génésio en leek zes minuten voor tijd een flinke kater over te houden aan het duel, doordat Konstantinos Mitroglou met een rake kopbal voor de gelijkmaker tekende. De Oranje-international bepaalde in de laatste minuut van de officiële speeltijd echter toch anders. Hij dook na een lange bal plots gevaarlijk op in het strafschopgebied van Marseille en zette uiteindelijk succesvol het hoofd tegen de bal. Depay werd bij het juichen nog geraakt door een voorwerp uit het publiek en hield daar een wond aan over. Na afloop ontstonden er diverse opstootjes, maar de zege voor Lyon kwam niet meer in gevaar.