AC Milan knokt zich terug in spektakelstuk; Roma blijft concurrentie voor

AC Milan heeft zondagmiddag bij een spectaculair duel de drie punten binnen gehengeld. I Rossoneri, die de afgelopen maanden goede resultaten boekten, maar werden uitgeschakeld door Arsenal in de Europa League, kwamen thuis op 1-2 achterstand tegen Chievo, maar wisten toch nog te winnen: 3-2. AS Roma, met Kevin Strootman als invaller, heeft zondag eveneens gewonnen, van Crotone: 0-2.

AC Milan – Chievo 3-2

De ploeg van Gennaro Gattuso kon in het eerste bedrijf weinig gevaar stichtten, maar konden al na tien minuten enigszins achterover leunen, aangezien Hakan Calhanoglu zijn ploeg al de voorsprong had bezorgd. De Turks international, die voor het eerst dit seizoen twee wedstrijden achter elkaar heeft gescoord in alle competities, kon profiteren van halfslachtig optreden van de verdediging van Chievo én doelman Stefano Sorrentino. Na een halfuur was het echter Chievo dat snel twee keer achter elkaar toesloeg.

Mariusz Stepinski kon vanaf vijf meter eenvoudig binnentikken na slap optreden van de defensie van Milan. Twee minuten later was Gianluigi Donnarumma wederom kansloos, ditmaal bij een fabelachtige pegel van Roberto Inglese. Ook in de tweede helft kon Milan moeilijk het net vinden, maar Patrick Cutrone wist vlak na de rust de 2-2 te produceren en tien minuten voor tijd wist André Silva Milan de drie punten te bezorgen door bij een corner de rebound te benutten. In blessuretijd miste Franck Kessié nog een penalty. Door de zege blijft Milan in de Serie A in het spoor van Lazio, Internazionale en Roma.

Crotone – AS Roma 0-2

Een paar dagen na de midweekse zege op Shakhtar Donetsk in de Champions League heeft Roma wederom een knappe overwinning geboekt. Tegen Crotone was de ploeg van Eusebio di Francesco oppermachtig, maar dat kwam pas vlak voor het rustsignaal tot uiting in de score. Een strakke voorzet van Aleksandar Kolarov werd op waarde geschat door Stephan El Shaarawy, die het leer van dichtbij tegen de touwen werkte: 0-1.

De Romeinse club bleef op zoek gaan naar de bevrijdende treffer en die kwam er uiteindelijk via de voet van Radja Nainggolan. Een kwartier voor tijd kreeg de Belg alle ruimte om vanaf ongeveer twintig meter uit te halen en de beslissende treffer te maken: 0-2. Roma had nadien de kans de score flink op te schroeven, maar goals vielen er niet meer. Door de eenvoudige overwinning blijft Roma op de derde plek staan in de Serie A, ver achter titelkandidaten Napoli en Juventus.