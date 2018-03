‘Feyenoord scout aanvaller en wacht op uitspraak van UEFA’

Feyenoord zal over ruim één week aanwezig zijn bij de oefenwedstrijd tussen Albanië en Noorwegen, zo meldt Panorama Sport. De krant schrijft dat de Rotterdammers komen kijken voor Kristal Abazaj, een 21-jarige aanvaller die momenteel door KF Skënderbeu verhuurd wordt aan Luftëtari.

Abazaj maakte begin januari voor twee ton de overstap naar Skënderbeu en tekende een contract voor tweeënhalf jaar. “Ja, ik heb getekend bij Skënderbeu. Ik heb gekozen voor de beste club van Albanië en ik denk dat dit een goede ervaring zal zijn om uiteindelijk de sprong te maken naar het buitenland”, zei de spits.

Feyenoord maakt echter toch nog kans op de komst van Abazaj, zo klinkt het. Skënderbeu wordt vanwege matchfixing mogelijk voor tien jaar uitgesloten van Europees voetbal en het is ook niet ondenkbaar dat de club uit Korçë een transferverbod krijgt opgelegd. In dat geval moet de in januari geregelde transfer van Abazaj mogelijk worden teruggedraaid.

Het is overigens niet de eerste keer dat Abazaj in verband wordt gebracht met een overstap naar de Eredivisie. SC Heerenveen toonde in juni naar verluidt interesse en ADO Den Haag zou in januari een poging hebben gedaan om het talent vast te leggen. Abazaj, die eerder voor Dinamo, Partizani en Elbasani speelde, scoorde dit seizoen vijf keer in zestien competitiewedstrijden.