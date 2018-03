Zondag, 18 Maart 2018

Inter wil geen 45 miljoen euro voor Nederlander betalen

Mino Raiola is inmiddels definitief op zoek naar een nieuwe club voor Paul Pogba. Ook de zaakwaarnemer ziet inmiddels in dat er voor de voormalig duurste voetballer ter wereld geen toekomst op Old Trafford is. (Daily Mirror)

Abel Hernández van Hull City is een van de kandidaten om de nieuwe spits van Internazionale te worden. Facundo Ferreyra van Shakhtar Donetsk is ondanks eerdere berichtgeving niet serieus in beeld. (Sky Italia)

De onderhandelingen tussen Internazionale en AS Roma over Kevin Strootman zijn begonnen. De club uit Milaan is vooralsnog terughoudend wat betreft het betalen van de afkoopsom van 45 miljoen euro. (Sky Italia) De club uit Milaan is vooralsnog terughoudend wat betreft het betalen van de afkoopsom van 45 miljoen euro.

Ook Liverpool heeft belangstelling voor doelman Alisson van AS Roma. Op dit moment heeft Real Madrid echter de beste papieren om de Braziliaan in de zomer over te nemen. (Daily Mirror)

Manchester United is bereid om meer te bieden dan Manchester City om Fred over te nemen van Shakhtar Donetsk. De koploper ziet de middenvelder niet als prioriteit, maar de nummer twee van Engeland wel. (Daily Star)