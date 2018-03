Jahanbakhsh dompelt FC Groningen in blessuretijd in rouw

AZ heeft ternauwernood een nederlaag tegen FC Groningen kunnen afwenden. Het team van John van den Brom kwam op een 2-0 voorsprong in de tweede helft, maar Groningen rechtte de rug. Mede door een assist en een doelpunt van Ritsu Doan leek het duel in 2-2 te eindigen, totdat Alireza Jahanbakhsh in de blessuretijd raak kopte na een hoekschop.

In minuut 44 trof Groningen voor de 22ste keer dit seizoen het aluminium. Na een voorzet van Doan kopte Mike te Wierik van dichtbij op de paal en dus kon AZ opgelucht ademhalen. Sinds het seizoen 2011/12 stuitte geen enkele ploeg zo vaak op de paal of lat als Groningen; destijds was het PSV (ook 22 keer). De snoekduik van Te Wierik vormde een van de weinige kansen van Groningen in het eerste bedrijf. De bezoekers mochten Sergio Padt bedanken, want door enkele reddingen van de keeper bleef het voor rust bij 0-0.

In de veertiende minuut bracht Padt redding op een harde knal van Wout Weghorst; na een klein halfuur moest hij driemaal op rij ingrijpen na pogingen van Thomas Ouwejan en twee van Teun Koopmeiners. AZ was dominant voor eigen publiek, al bleef het aantal grote kansen beperkt. In de tweede helft lukte het AZ alsnog om Padt te passeren. Dat gebeurde op fraaie wijze: Jahanbakhsh bracht de bal voor vanaf de rechterflank en Jonas Svensson rondde af met een hakbal achter het standbeen.

Groningen ging op jacht naar de gelijkmaker en Marco Bizot moest redding brengen na een omhaal van Mimoun Mahi. Het was uiteindelijk toch AZ dat toesloeg. Guus Til maakte er 2-0 van: in eerste instantie kon Padt nog redding brengen, maar in de rebound was hij kansloos. Vervolgens liet Jahanbakhsh een grote kans onbenut om de wedstrijd op slot te gooien. De Iraniër schoot uit kansrijke positie hoog over het doel en dus bleef Groningen in leven. De hoop van de bezoekers werd nieuw leven ingeblazen door Tom van Weert, die de aansluitingstreffer verzorgde na goed voorbereidend werk van Doan.

Acht minuten voor tijd completeerde Doan de comeback van Groningen. De Japanner dribbelde tussen meerdere AZ'ers met de bal en vond vanaf ruim twintig meter de ruimte voor een schot in de bovenhoek. Bizot kreeg zijn hand ertegenaan, maar kon de gelijkmaker niet voorkomen. In de blessuretijd stuitte Weghorst van dichtbij nog op Padt. Het duel leek dus te eindigen in een gelijkspel, maar Jahanbakhsh trad op als reddende engel in de blessuretijd. AZ heeft een achterstand van twee punten op Ajax, dat later op de zondag in actie komt. De voorsprong op nummer vier Utrecht bedraagt elf punten.