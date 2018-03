Frankfurt houdt druk op subtop; geplaagd HSV geeft voorsprong weg

Eintracht Frankfurt heeft zich zaterdagmiddag weer in de top vier van de Bundesliga gemeld. De ploeg van trainer Niko Kovac was in eigen huis met overtuigende cijfers sterk voor het tegen degradatie strijdende FSV Mainz 05 en steeg over Bayer Leverkusen, dat zondag nog wel in actie komt, heen. Hamburger SV liet tegelijkertijd na te profiteren van de nederlaag van Mainz. Die Rothosen kwamen, onder leiding van de nieuwe trainer Christian Titz, in eigen huis wel op voorsprong tegen Hertha BSC, maar moesten toch een nederlaag incasseren.

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 3-0

Frankfurt is twee maanden voor het einde van het seizoen nog altijd volop in de race voor Champions League-deelname en voor die Adler telde zaterdagmiddag niets anders dan een overwinning op de degradatiekandidaat. Het duurde dan ook niet lang voordat de ploeg van de in de basis startende Jonathan de Guzmán en Jetro Willems op voorsprong kwam tegen het Mainz van Nigel de Jong. Kevin-Prince Boateng schoot na zes minuten spelen al de 1-0 binnen en doordat Luka Jovic de voorsprong verdubbelde was het duel na 23 minuten al zo goed als beslist. Frankfurt bleef daarna nog wel voorzichtig aandringen en liep vlak voor rust verder uit via Ante Rebic, die op mocht stomen en van net buiten de zestien raak schoot. Na rust kreeg Jovic nog twee goede kansen om de marge verder te vergroten, maar Florian Müller en de lat stonden een nieuwe treffer in de weg.

Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim 3-3

Benjamin Hübner zette de thuisploeg met een rake kopbal al na dertien minuten op voorsprong, voordat Patrick Hermann de stand twee minuten later alweer bijna gelijktrok. Oliver Baumann kon echter net redding brengen, maar moest met nog een dikke tien minuten te gaan voor de rust wel een doelpunt toestaan. Josip Drmic kon uithalen nadat de bal terugkwam van het been van een verdediger en tekende voor de 1-1. Hoffenheim, dat de punten in de strijd om Europees voetbal het hardst nodig heeft, liet het hier echter niet bij zitten en trok na de thee weer ten aanval. De beloning kwam een ruim halfuur voor tijd via Andrej Kramaric, die na een overtreding van Jonas Hofmann aan mocht leggen voor een strafschop en raak schoot. In het laatste kwartier kwam Gladbach via Lars Stindl weer op gelijke hoogte, maar moest het een minuut later de 2-3 van Florian Grillitsch toestaan. Matthias Ginter zorgde er echter in de blessuretijd voor dat die Fohlen toch een punt overhielden aan het duel.

Hamburger SV - Hertha BSC 1-2

Het bezoek uit Berlijn kreeg twee grote kansen op de 0-1, alvorens HSV de eerste echte mogelijkheid van de wedstrijd benutte. Na voorbereidend werk van Filip Kostic, die net als Rick van Drongelen in de basis stond, werkte Douglas Santos in de 25e minuut de 1-0 binnen. Dat was uiteindelijk ook de niet onverdiende ruststand. In de tweede helft trok Hertha, met Karim Rekik in de basiself, het duel echter naar zich toe. Valentino Lazaro verzilverde een hoge voorzet vanaf links en na dik een uur spelen werkte Salomon Kalou het leer hoog tegen de touwen, na een goede actie van Arne Maier. Door de zege stijgt Hertha naar de tiende plaats, terwijl HSV zondag mogelijk hekkensluiter wordt.

FC Augsburg - Werder Bremen 1-3

Werder Bremen wist dat het het gat met de degradatiezone in het geval van een overwinning kon vergroten tot acht punten en handelde daar in de eerste helft ook naar. Ishak Belfodil kwam al na vijf minuten spelen van rechts naar binnen en versloeg Marwin Hitz met een schuiver in de verre hoek. De 0-2 kwam vijf minuten voor de rust ook op naam van de Algerijn, nadat hij na een geblokt schot uit de rebound raak schoot. Augsburg begon in het laatste halfuur echter aan te dringen en kwam via een kopbal van Rani Khedira weer terug in de wedstrijd. Theodor Gebre Selassie liet daarop met een kopbal op de lat na om de bezoekers weer verder weg te laten lopen, maar in de laatste tien minuten kon Werder toch opgelucht ademhalen. Max Kruse gooide op aangeven van uitblinker Belfodil het duel in het slot.