VIDEO - AS Monaco verstevigt tweede plaats tegen El Ghazi-loos Lille

AS Monaco heeft de druk op de concurrentie opnieuw flink opgevoerd in de Ligue 1. Het team van Leonardo Jardim won vrijdagavond dankzij doelpunten van Rony Lopes en Stevan Jovetic met 2-1 van laagvlieger Lille. De Monegasken staan door de zege stevig op de tweede plaats in Frankrijk: de voorsprong op achtervolger Olympique Marseille bedraagt zeven punten, al speelt die ploeg later dit weekeinde in eigen huis nog de Choc des Olympiques tegen Olympique Lyon.