Molenaar komt met metafoor: ‘Dat doe je met de Minister van Financiën ook niet'

Roda JC Kerkrade stevent na de nederlaag van vorige week op eigen veld tegen directe concurrent Sparta Rotterdam (0-2) af op degradatie, maar Robert Molenaar is niet bang voor zijn eigen positie. De trainer van de Limburgers heeft vrijdag een fraaie metafoor in huis ten voordele van zichzelf.

Ofschoon Roda met nog zeven competitieduels voor de boeg hekkensluiter is in de Eredivisie, vindt Molenaar niet dat eventuele degradatie per definitie tot zijn ontslag zou moeten leiden. "De beoordeling van een trainer gaat niet alleen maar over de uitslag en stand op de ranglijst, maar ook over hoe je de groep beïnvloedt en of de spelers beïnvloedbaar zijn", vertelt de oefenmeester in aanloop naar het uitduel van zondag met NAC Breda aan FOX Sports.

"Nu wordt er gekeken naar scorebordjournalistiek", vervolgt Molenaar, die vervolgens een politieke situatie schetst. "Als in 2008 de crisis uitbreekt, ga je ook niet de Minister van Financiën wegsturen, maar dan kijk je waar dat precies vandaan komt.. Het zou veel te kort door de bocht zijn om te zeggen dat de Minister van Financiën moet vertrekken. Ik vind dat dit in dezelfde categorie zit."