‘De Vrij is een goede speler met kwaliteiten, hij zou ons zeker helpen’

Stefan de Vrij zet zijn loopbaan na dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid voort bij Internazionale. De Oranje-international loopt aankomende zomer uit zijn contract bij Lazio en zal volgens vrijwel alle Italiaanse media vervolgens transfervrij naar Milaan verkassen. Milan Skriniar zou De Vrij met open armen ontvangen bij Inter.

De verdediger van i Nerazzurri is gecharmeerd van de kwaliteiten van de Nederlander en denkt samen een uitstekend centrum te kunnen vormen. "Hij is een goede speler met kwaliteiten. Hij zou ons zeker helpen", vertelt Skriniar in gesprek met Premium Sport. Overigens is het nog maar de vraag of de Slowaaks international zelf volgend seizoen nog actief is in Stadio Giuseppe Meazza.

De 23-jarige Skriniar is na zijn komst van Sampdoria afgelopen zomer persoonlijk bezig aan een sterk seizoen en zou zich inmiddels in de kijker hebben gespeeld bij onder meer Real Madrid en Chelsea. Hij verzekert zijn sportieve toekomst echter bij Inter te zien. "Zijn de supporters bang dat ik vertrek? Ze kunnen er gerust op zijn, ik ben gelukkig hier."