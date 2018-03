‘Er zitten veel spelers bij de selectie die ik van Ajax ken, ik heb er zin in’

Philippe Sandler is door bondscoach Art Langeler opgeroepen voor Jong Oranje. Het is voor het eerst dat de talentvolle verdediger een uitnodiging heeft ontvangen. De speler van PEC Zwolle kan debuteren in het oefenduel met België of bij de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Andorra.

De 21-jarige Sandler maakte in 2016 de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar die van PEC Zwolle. Dit seizoen is hij een vaste basisspeler in de ploeg van trainer John van ’t Schip en komende zomer verhuist hij naar Manchester City. Bij Jong Oranje zat Sandler nog nooit. “Verder dan Oranje Onder-20 ben ik niet gekomen”, reageert Sandler. “Het is een eer om voor Jong Oranje te spelen.”

Na de training met PEC Zwolle kreeg de mandekker van Piotr Parzyszek te horen dat hij was opgeroepen voor Jong Oranje. “Ik vind het oprecht bijzonder. Spelen voor het nationale elftal, dat shirt, het volkslied. Je hebt als voetballer een paar doelen en Oranje is er één van. Bovendien zitten er veel spelers bij de selectie die ik van Ajax ken. Ik heb er zin in.”