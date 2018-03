Barcelona rekent op zomers vertrek clubicoon

Liverpool hoopt Lucas Vázquez te verleiden tot een vertrek bij Real Madrid. De buitenspeler is niet uit op een transfer, maar op Anfield liggen meer speeltijd en een belangrijkere rol in het verschiet. (Diverse Britse tabloids)

Juventus is al om de tafel gegaan met Anthony Martial. De aanvaller van Manchester United ziet een transfer naar de Italiaanse landskampioen wel zitten. (Mediaset)

Mario Balotelli staat bij veel clubs op de radar. Napoli en AS Roma azen op de spits van OGC Nice, die binnenkort uit zijn contract loopt. (Tuttosport)

(The Guardian)

De tijd van Antonio Conte bij Chelsea lijkt voorbij. Zelfs een plaats bij de top vier in de Premier League en het winnen van de FA Cup kan de Italiaan niet op Stamford Bridge houden. (The Guardian)