Vertrekkende Streppel erkent belangstelling: ‘Er speelt wel wat’

Jurgen Streppel is niet bang dat sc Heerenveen instort nu zijn afscheid is aangekondigd. De oefenmeester wil met zijn ploeg in de strijd blijven om de play-offs en verwacht dat iedereen binnen de club alles blijft geven. "Dat zal ik zelf ook doen", benadrukt Streppel vrijdag in gesprek met de Leeuwarder Courant.

In het eerste seizoen onder Streppel legde Heerenveen nog beslag op de negende plaats. In de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal was FC Utrecht te sterk. Met een huidige elfde plaats in de Eredivisie presteert Heerenveen momenteel teleurstellend en beide partijen hebben ervoor gekozen om de aflopende samenwerking niet te verlengen.

"Ik geniet er nog steeds van om bij deze club te mogen werken. Het glas is bij mij altijd halfvol. Wat dat betreft is er niks veranderd. We gaan gewoon verder", stelt Streppel. “De jongens moeten maximaal presteren. Om de play-offs te halen, maar ook voor hun eigen toekomst.” Waar de toekomst van Streppel zelf ligt, durft hij niet te zeggen. "Er speelt wel wat, maar dat was al zo voordat de knoop bij Heerenveen was doorgehakt. Voetbal is mijn passie. Ik ben niet van plan een jaar niks te doen."

Streppel ontkent dat er ‘schokkende’ dingen zijn gebeurd bij Heerenveen. “Totaal niet. Ik wil ook helemaal geen mensen beschadigen." De clubleiding deed niet altijd iets met de mening van Streppel. “Met sommige zaken kon ik wel leven, met andere had ik meer moeite. Daar leer je van. Ik had zelf ook dingen anders kunnen doen. Maar dat denk ik iedere dag."

Streppel, 48 jaar, was voorheen drie seizoenen hoofdtrainer bij Helmond Sport en vijf jaar van Willem II. Met de Tilburgers promoveerde hij in 2012 en 2014 naar de Eredivisie. Tussendoor degradeerde hij met de club weer naar de Jupiler League.