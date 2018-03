Nummer zestien van Premier League aast op Benzema

Mario Balotelli is vermoedelijk bezig aan zijn laatste seizoen bij OGC Nice. Voorzitter Jean-Pierre River verwacht niet dat de Italiaan zijn aflopende contract zal verlengen. (Diverse Franse media)

(Diario Gol)

Het is echter maar de vraag of de spits dat ziet zitten en of de club dit seizoen niet zal degraderen.