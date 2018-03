Van Gaal van repliek gediend: ‘Uitspraak getuigt van weinig collegialiteit’

Thibaut Courtois vervulde woensdagavond een negatieve hoofdrol in het met 3-0 verloren Champions League-duel van Chelsea met Barcelona. De Belgische doelman leek bij twee van de drie tegendoelpunten niet vrijuit te gaan en werd na afloop bekritiseerd door Louis van Gaal. Met name één opmerking die de voormalig Oranje-bondscoach maakte is bij Guy Martens in het verkeerde keelgat geschoten.

Van Gaal constateerde dat Courtois bij beide treffers van Lionel Messi de bal door zijn benen liet gaan en stelde dat 'als hij Frans Hoek als keeperstrainer zou hebben gehad, hij zijn benen had gesloten'. Hoek maakte bij onder meer het Nederlands elftal deel uit van de technische staf van Van Gaal. "Zo'n uitspraak getuigt van weinig collegialiteit", reageert Martens tegenover Sporza. De Belg was tussen 2008 en 2011 keeperstrainer van Courtois bij Racing Genk.

"Het is al ver gekomen dat als een doelman een fout maakt, het meteen de schuld is van de keeperstrainer", vervolgt Martens. "Dan moeten er, telkens de veldspelers een slechte pass geven, ook ontslagen vallen bij de veldtrainers. Nee, Louis zou eens moeten nagaan hoeveel foute passen er in zijn tijd gegeven werden. Wat hij zegt is veel te kort door de bocht."

Martens erkent wel dat Courtois bij de 1-0 beter had kunnen handelen. "Hij weet zelf dat hij daar een fout heeft begaan door vanuit die hoek een bal tussen zijn benen door te laten. Het is gewoon een verkeerde inschatting. Ten eerste gaat het héél snel, dat is een beslissing die je in een fractie van een seconde moet maken. Ten tweede is Messi ook niet de eerste de beste. Die goals waren welgemikte schoten tussen de benen. Maar als Thibaut daar een goed blok uitvoert, is er geen vuiltje aan de lucht."