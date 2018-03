Koeman heeft staf rond: ‘We gunnen hem deze kans van harte’

De KNVB en PEC Zwolle bevestigen dat Dwight Lodeweges per direct aan de slag gaat bij de voetbalbond. Hij wordt daar de assistent van bondscoach Ronald Koeman, al zal Lodeweges het seizoen in een dubbelfunctie wel afmaken in Zwolle. Op 1 juli treedt de geboren Canadees officieel in dienst bij de KNVB.

“Voor ons als club is het natuurlijk jammer dat we na dit seizoen afscheid moeten nemen van Dwight. Met zijn rugzak vol (inter)nationale ervaring heeft hij de voetbalacademie, maar ook de eerste selectie van PEC de afgelopen twee jaar naar een hoger plan getild”, reageert technisch directeur Gerard Nijkamp. “Aan de andere kant gunnen we Dwight deze kans bij Oranje van harte. Het is voor hem een prachtige uitdaging om daar aan de slag te gaan.”

Dat laatste beaamt de zestigjarige Lodeweges, die eerder al bij de bond werkte als bondscoach van Oranje Onder-20. “Gevraagd worden om bij Oranje aan de slag te gaan, is natuurlijk ontzettend mooi. Ik ga de uitdaging dan ook graag aan en ben PEC dankbaar dat mij deze kans wordt geboden. De afgelopen twee jaar heb ik PEC Zwolle, net zoals in mijn eerdere periode hier, als een hele fijne club ervaren.”

“Zowel in relatie tot de staf, spelersgroep, directie als trouwe achterban koester ik warme gevoelens. Met veel plezier heb ik hier gewerkt en ook de komende maanden zal ik dat nog zeker gaan doen. Samen hebben we ons voorgenomen om een ticket te bemachtigen voor de play-offs, daar gaan we dan ook vol voor”, besluit Lodeweges. Eerder werkte hij ook nog als hoofdtrainer bij onder meer sc Heerenveen, SC Cambuur, NEC en FC Groningen.