Nijhuis ontkent ‘tik op de vingers’: ‘Mijn stijl ga ik niet veranderen’

Bij de KNVB is men niet tevreden over de manier van fluiten van Bas Nijhuis en scheidsrechterscoördinator Dick van Egmond heeft zodoende een gesprek achter de rug gehad met de arbiter. "Bas zou wat meer mogen fluiten, dat klopt", zei van Egmond tegenover het Algemeen Dagblad. Nijhuis zegt in een reactie aan RTL Nieuws dat hij helemaal niet op het matje is geroepen.

Er werd gesteld dat de KNVB Nijhuis 'een tik op de vingers' heeft gegeven, omdat hij te veel overtredingen door de vingers ziet. De KNVB zou hem bovendien hebben opgedragen vaker te fluiten. Nijhuis ontkent echter dat hij zijn stijl drastisch moet veranderen van de KNVB. "Ik heb het verhaal gelezen, maar heb niets gemerkt van een tik op de vingers. Nee, mijn vingers zijn niet blauw."

Volgens Nijhuis heeft het Algemeen Dagblad een verhaal gemaakt met oude citaten van Van Egmond. De leidsman is niet van plan om zich aan te passen: "Daar kan ik helemaal niets mee. De rapporten die ik krijg van de KNVB zijn gewoon prima. Iedere scheidsrechter heeft een eigen stijl. Ik ook. Die ga ik niet veranderen, dat kan ik ook niet."

Van Egmond zei tegenover de krant onder meer dat Nijhuis vaker de fluit mag hanteren: "Zijn manier van wedstrijden leiden is bij ons onderwerp van gesprek. Dat was in het verleden zo en daar zijn we recent weer op teruggekomen, dat ontken ik niet. Er is een bepaalde bandbreedte die je als scheidsrechter kunt opzoeken. Wij spreken arbiters aan als ze daar overheen gaan."