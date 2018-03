‘Voor de grootste voetballer aller tijden kom ik wel naar Amsterdam’

In Amsterdam werd woensdagmiddag het boek Cruijff, 14 van Maarten Bax gepresenteerd. In het boek beschrijven voormalig voetballers hun ontmoeting met Johan Cruijff. In onderstaande video vast een voorproefje van Jean-Marie Pfaff, Ben Wijnstekers en Sjaak Swart.