Real Madrid wil zondagavond desastreuze reeks tegen Catalanen voorkomen

Real Madrid verloor slechts één van de laatste elf officiële duels, bij Espanyol (1-0), en stapte negenmaal als winnaar van het veld. Het uitstekend presterende Girona, dat zevende in LaLiga staat, incasseerde in de laatste elf officiële wedstrijden slechts twee nederlagen meer: drie. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Santiago Bernabéu, zondagavond vanaf 20.45 uur.

O Real Madrid en Girona stonden slechts één keer eerder in een officieel duel tegenover elkaar. In oktober 2017 trokken de Catalanen aan het langste eind: 2-1.

O Girona kan zondag de tweede club ooit in LaLiga worden die in zijn debuutseizoen twee keer van Real Madrid wint, na Real Burgos in 1990/91.

O Real Madrid verloor dit seizoen al drie van zijn tot dusver vier competitieduels met clubs uit Catalonië. Nog nooit verloor de Koninklijke in één seizoen minimaal vier LaLiga-wedstrijden tegen een Catalaanse tegenstander.

O Girona heeft momenteel al 284 minuten op rij geen enkel tegendoelpunt in LaLiga geïncaseerd: de beste reeks van de Catalanen op het allerhoogste niveau.

O Real Madrid won elk van de laatste vier competitiewedstrijden in het Santiago Bernabéu, met liefst negentien treffers: een moyenne van 4,75 per wedstrijd.

O Geen enkele club in LaLiga was dit seizoen trefzekerder uit standaardsituaties dan Real Madrid: 21 keer. Girona staat met achttien goals op een tweede plaats.

O Karim Benzema scoorde tegen 31 van de 33 opponenten waar hij in LaLiga mee te maken kreeg: 126 doelpunten. Alleen Leganés en Girona ontbreken vooralsnog.

O Portu is de enige voetballer in LaLiga die dit seizoen tegen elk lid van de huidige top vier trefzeker was: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid en Valencia.

O Cristiano Ronaldo was in elk van zijn laatste drie competitiewedstrijden goed voor twee doelpunten. Niemand maakte in 2018 meer goals in LaLiga dan de Portugees: veertien.

O Niemand in LaLiga maakte dit seizoen meer doelpunten met het hoofd dan Cristhian Stuani: zeven.