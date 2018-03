‘We zullen zonder hem onze weg vinden, al is hij wel beste speler ooit’

Manchester City werd in het verleden regelmatig in verband gebracht met de komst van Lionel Messi, maar het is the Citizens nog niet gelukt om de Argentijnse superster op de halen in Barcelona. De koploper van de Premier League lijkt er, afgaande op de woorden van sportief directeur Ferran Soriano, van uit te gaan dat dit in de toekomst ook niet meer gaat gebeuren.

“Er is geen kans dat we Messi kunnen aantrekken. Ik ken hem en zijn familie goed en ik weet dat ze gelukkig zijn in Barcelona, waar hij ook hoort te zijn. We zullen zonder hem onze weg vinden, wat wel moeilijker zal zijn aangezien hij de beste voetballer aller tijden is. Hij heeft alles veranderd, hij is een genie”, laat de Spanjaard, die tussen 2003 en 2008 als financieel directeur voor de Catalanen werkte, optekenen door verschillende Argentijnse media.

Soriano slaagde er wel in om Josep Guardiola naar het Etihad Stadium te halen en is nog altijd blij dat hem dit gelukt is: “De belangrijke karaktereigenschap van Guardiola is hard werken. Hij werkt meer dan wie dan ook en soms denken mensen dat hij een genie is, maar het komt doordat hij zoveel werkt. Hij weet dat het voetbal wreed is en dat als je de teugels iets laat vieren, je vier doelpunten tegen kan krijgen.”

“Het is belangrijk om geduld te hebben en een manier om dat te begrijpen is door in te zien dat de clubs die consistent prijzen blijven winnen, niet degenen zijn die iedere twee maanden of ieder jaar van coach veranderen. De sleutel ligt bij de plannen op de lange termijn en managers moeten de kracht hebben om de beslissingen te nemen waarvan zij denken dat het de juiste zijn, zelfs als de fans om iets anders vragen”, sluit Soriano af.