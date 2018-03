‘De Premier League is spectaculair, maar het is moeilijk om Barça te verlaten’

Lionel Messi wordt om de zoveel tijd in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona, maar de Argentijn is nog altijd actief in het Camp Nou. Samen met hun sterspeler, die de wedstrijd van afgelopen week tegen Málaga liet schieten vanwege de geboorte van zijn derde kind, gaan de Catalanen woensdagavond proberen om Chelsea uit de Champions League te wippen en Sergio Busquets denkt niet de geboorte van zoon Ciro zijn invloed zal hebben op Messi.

“Ik denk dat het goed met hem zal gaan, hopelijk is hij gemotiveerder dan ooit. Hij zal uitgerust zijn, het wordt perfect. Hopelijk kan hij het verschil maken in ons voordeel”, vertelde de middenvelder dinsdag tijdens een persconferentie. Busquets ziet Messi niet naar een team als the Blues of het Manchester City van Josep Guardiola vertrekken: “Hij is hier en ik denk dat hij zich hier thuis voelt, met geweldige spelers en een geweldig project.”

“Hij wint collectieve en individuele prijzen, woont in een spectaculaire stad en doet het op economisch gebied ook goed. Het is erg moeilijk om voor te stellen dat hij naar een andere club zal vertrekken. Voor de meesten van ons is het moeilijk om hier te vertrekken, aangezien we alles al hebben. We weten dat de Premier League spectaculair is, maar het is moeilijk om over te stappen als je alle min- en pluspunten van Barcelona in overweging neemt. Hij is hier thuis en speelt al een eeuwigheid voor Barça.”

In tegenstelling tot Messi, vertrok Neymar afgelopen zomer wel bij Barcelona. De aanvaller van Paris Saint-Germain wordt de afgelopen dagen echter alweer in verband gebracht met een rentree, maar Busquets wil hier niets van weten: “Neymar heeft me niet verteld dat hij terug wil keren. Ik weet niet wat hij gaat doen. Vragen over zijn toekomst moet je hem stellen. Wij hebben een erg belangrijke wedstrijd voor de boeg, te belangrijk om af te dwalen naar andere onderwerpen.”