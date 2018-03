‘Hij vertrekt in juni en als hij niet naar Man City gaat, wordt het Man United’

Manchester City en Manchester United stonden in januari al tegenover elkaar op de transfermarkt toen het ging om de vraag waar Alexis Sánchez zijn loopbaan voort zou zetten en de kans is groot dat de twee grootmachten uit het noorden van Engeland elkaar aankomende zomer opnieuw tegen zullen komen.

De nummer een en twee van Engeland zijn namelijk beiden op zoek naar een controlerende middenvelder, als opvolger van respectievelijk Yaya Touré en Michael Carrick, en hebben allebei hun oog laten vallen op Fred van Shakhtar Donetsk. De Oekraïners, die dinsdagavond een 2-1 voorsprong zullen proberen te verdedigen tegen AS Roma in de achtste finales van de Champions League, lijken zich er al bij neer te hebben gelegd dat de Braziliaan bezig is aan zijn laatste maanden bij de club.

“Fred gaat in juni vertrekken en als hij niet naar Manchester City gaat, dan wordt het Manchester United. Hij is klaar voor de beste competities. Naast dat hij erg goed is, is Fred ook enorm professioneel”, legt directeur Sergei Palkin uit aan Corriere dello Sport. De 25-jarige middenvelder speelt sinds 2013 voor Shakhtar en kwam sindsdien 145 keer in actie voor de Oekraïners.

Shakthar lijkt in ieder geval een mooie wist te gaan maken op Fred, die vijf jaar geleden voor vijftien miljoen euro werd overgenomen van Internacional. Manchester City zat in januari namelijk ook al achter zijn diensten aan en had toen een bod van naar verluidt vijftig miljoen euro in gedachten. De concurrentie van Manchester United kan de transfersom voor de Braziliaan, die nog tot medio 2023 vastligt, nog verder omhoogstuwen.