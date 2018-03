‘Als hij er volgend jaar niet staat bij PSV, eet ik uit hondenbakken'

José Fortes Rodriguez is ervan overtuigd dat Derrick Luckassen gaat slagen bij PSV. De verdediger is bezig aan een ongelukkig seizoen, met zaterdag als absolute dieptepunt. Als middenvelder tegen Willem II, dat met 5-0 won, veroorzaakte hij twee strafschoppen en kreeg hij twee gele kaarten. "Als Derrick er volgend jaar niet staat bij PSV, eet ik uit hondenbakken”, zo stelt de zaakwaarnemer dinsdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

“Hij heeft veel pech gehad. In het begin van het seizoen kwam hij er goed in, maar na een slechte wedstrijd in Heerenveen ging hij direct uit de ploeg”, oordeelt Fortes Rodriguez. “Daarna heeft hij nog wel een paar keer gespeeld, maar heeft Derrick nooit het ritme gekregen wat hij nodig heeft.” Na de nederlaag in Heerenveen verloor de 22-jarige Luckassen zijn plek aan Daniel Schwaab; hij speelde in totaal achttien duels.

Fortes Rodriguez twijfelt er niet aan dat Luckassen er alles aan doet om het vertrouwen van Phillip Cocu terug te winnen. “Natuurlijk mist een speler die niet het wekelijkse ritme heeft op een gegeven moment wat vertrouwen. Net op de momenten dat hij er toch in kwam, viel PSV als team vaak tegen en dat was zaterdag ook het geval." De belangenbehartiger denkt dat Luckassen als centrale verdediger het beste tot zijn recht komt.

Technisch manager Marcel Brands heeft nog altijd het volste vertrouwen in Luckassen. "Cocu geeft aan tevreden over hem te zijn bij de trainingen. Derrick heeft weinig gespeeld en kwam zaterdag gewoon in een slecht draaiende ploeg terecht. Want eerlijk is eerlijk, ik heb niet één speler gezien die een voldoende haalde tegen Willem II."