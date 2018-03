Man City heeft na dubbelslag van Silva nog twee zeges nodig

Manchester City heeft voor het kampioenschap nog maar twee overwinningen nodig. The Citizens hadden maandagavond geen kind aan Stoke City en verlieten het Brittannia Stadium met een 0-2 overwinning op zak. David Silva maakte zijn tweede dubbelslag van het seizoen, want in december scoorde de middenvelder ook al twee keer tegen Swansea City (0-4).

Het Manchester City van Josep Guardiola heeft zestien punten meer dan Manchester United en speelt op 31 maart de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen Everton. Op 7 april staat de derby van Manchester op het programma. Als Manchester City van Everton wint, kan de koploper kampioen worden tegen de grote rivaal. De eerste de beste kans leverde Manchester City meteen een doelpunt op tegen the Potters: na een prachtige aanval via onder anderen Gabriel Jesus en Raheem Sterling kon de inlopende Silva de bal binnenschieten. De verhoudingen waren goed zichtbaar, want behoudens de voor Manchester City voordelige stand genoot men in het eerste kwartier ook 77 procent balbezit.

Na een kwart wedstrijd kwam Stoke er een keertje uit: Badou Ndiaye mikte via de hakken van Fernandinho voorlangs. Even later, in minuut 37, moest Ederson er aan te pas komen toen Kyle Walker de bal bijna in zijn eigen doel schoot. De Braziliaanse doelman tikte het leer over zijn lat. Stoke was niet ontevreden over de minimale marge bij rust en hield zodoende hoop op een goed resultaat, maar die vervloog vijf minuten na de pauze. Silva was voor de tweede keer het eindstation van een fraaie aanval en zette de 0-2 op het bord.

Geen middenvelder maakte dit seizoen meer uitdoelpunten in de Premier League dan Silva: zes stuks. Raheem Sterling en Leroy Sané kregen vervolgens kansen op de 0-3, maar de beste was voor Sterling. Hij ging snel aan de haal met een scheidsrechtersbal en in plaats van dat hij aflegde op Gabriel Jesus, ging hij voor eigen succes en liep de Engelsman zich vast. Manchester City sleepte de 0-2 voorsprong over de streep en kan zich zogezegd richten op het treffen met Brighton. Bruno Martins Indi kwam overigens negentig minuten in actie bij Stoke, maar Erik Pieters ontbrak in de selectie.