Cultheld van Roda in shock: ‘We keken elkaar met tranen in de ogen aan’

Pa-Modou Kah is momenteel assistent-trainer bij Vancouver Whitecaps en dat bevalt de Noor prima. De 37-jarige oud-verdediger werkt in Canada aan zijn carrière als oefenmeester en in gesprek met ELF Voetbal zegt Kah dat hij zijn ervaringen bij onder meer Roda JC Kerkrade hem helpen een betere trainer te worden: "Ik ben iemand die veel wil leren."

Kah was jarenlang actief voor Roda en groeide met zijn voorkomen en onverzettelijkheid uit tot een cultheld van de Limburgers. Hij speelde bij de Eredivisionist ook samen met Cheick Tioté, die vorig jaar juni plots overleed in China. Kah kan het nog altijd niet geloven dat zijn goede vriend, 'een hele lieve man', niet meer in leven is.

"Cheick was echt een karaktermens, een pure winnaar. Net als ik een familieman. Ik kan het nog steeds niet begrijpen. Ik zat op een warme zonnige dag op het terras in het centrum van Vancouver met Marcel de Jong samen, met wie ik bij Roda heb gevoetbald. We keken elkaar op een gegeven moment met tranen in de ogen aan en beseften dat hij er niet meer is. Onvoorstelbaar."

De band met Tioté was zo goed dat hij met enkele ploeggenoten van Roda vaak bij hem langsging in Nederland. "Ik ging vaak met Sekou Cissé, Jeanvion Yulu-Matondo en Roland Lamah uiteten. Jongens met hetzelfde karakter", aldus Kah, die graag terugkeert naar Nederland: "Het is daar mooi. Maar nu geniet ik hier in Canada met mijn vrouw en kindje. Ik leef elke dag alsof het mijn laatste is."