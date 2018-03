Verbeek blijft weg van televisie: ‘Alles wordt in negatief daglicht geplaatst’

Jan van Halst en Gertjan Verbeek zullen dit seizoen niet meer als analyticus te zien zijn op televisie. De technisch directeur en trainer van FC Twente begrijpen dat hun optredens niet goed vallen bij de achterban, daar de resultaten met een huidige zeventiende plaats in de Eredivisie momenteel niet goed zijn.

“Alles wat je nu doet, wordt in een negatief daglicht geplaatst”, aldus Van Halst voor de camera van FC Twente TV. “Dat begrijpen we heel goed. We hebben afgesproken dat we dat nu niet meer doen, dus dat doen we de rest van het seizoen niet meer. Maar we moeten met z'n allen uitkijken dat we in negativisme terechtkomen. Weet in ieder geval één ding: hier wordt zeven dagen per week en bijna 24 uur per dag gewerkt om de club in de Eredivisie te houden. Dat geldt voor iedereen.”

Gertjan Verbeek zal FC Twente geïnstrueerd hebben scherp uit de startblokken te komen. ?? 14 seconden had Adam Maher vanavond nodig om zijn directe tegenstander ZO onderuit te schoffelen. Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 9 maart 2018

“Iedereen maakt zich zorgen. We willen maar één ding en dat is dat FC Twente in de Eredivisie blijft. Dan kan je hier met een gebogen hoofd rond gaan lopen of toch proberen rechtop te lopen. We moeten door blijven strijden. Iedereen wist dat wij van heel ver moesten komen en daar worden we nu ook in sportief opzicht mee geconfronteerd. Er wordt echt een beroep gedaan op de strijdvaardigheid. Dat voel ik nog wel intern en gelukkig ook bij de supporters, maar dat ze bezorgd zijn, begrijp ik ook.”

Van Halst merkt aan ‘de werklust en de grafstemming na afloop in de kleedkamer’ dat de spelersgroep ervan overtuigd is dat er nu écht gepresteerd moet worden: “Dan moet je elkaar weer oppakken en met goede moed weer beginnen. Dat vergt een hoop van je karakter en gelukkig laten ze dat wel zien.” Supportersorganisatie Twente Verenigt! uitte zondagavond in een statement nog kritiek op de tv-optredens van Verbeek.

“Gertjan Verbeek kwam afgelopen seizoen bij zijn grote liefde FC Twente. Van die liefde is na een half jaar weinig meer te merken. Gertjan koos ervoor plaats te nemen bij het programma De Eretribune bij een dag na de pijnlijke nederlaag bij buurman Heracles Almelo. Hij trapte hiermee 300.000 FC Twente aanhangers vol tegen de schenen en met de opmerking ‘dat het soms wel goed is als een club degradeert’ raakte hij ze vol in hun rode hart”, zo las het bericht. Verbeek zal nu dus niet meer bij FOX Sports verschijnen.