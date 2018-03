Alarmfase één in Hamburg: trainer na zeven weken weer op straat gezet

Bernd Hollerbach heeft het exact zeven weken volgehouden bij Hamburger SV. De trainer werd op 22 januari aangesteld om Hamburger SV in de Bundesliga te houden, maar is het vertrouwen van de clubleiding nu al kwijtgeraakt. HSV maakt maandagmiddag bekend dat Hollerbach per direct is ontslagen en dat beloftentrainer Christian Titz de honneurs waarneemt tot het eind van het seizoen.

Het is zodoende het tweede trainersontslag bij HSV dit seizoen. Op 21 januari werd Markus Gisdol uit zijn functie ontheven; een dag later nam Hollerbach het roer dus over bij de werkgever van Rick van Drongelen.Op dat moment verkeerde HSV reeds in degradatiegevaar en zeven weken later is de situatie nog minder rooskleurig. HSV staat zeventiende, wat aan het eind van de rit niet genoeg is om in de Bundesliga te blijven. Het gat met nummer zestien FSV Mainz 05 bedraagt zeven punten. De club die als zestiende eindigt, gaat de nacompetitie in.

Sinds zijn komst wist Hollerbach geen enkele wedstrijd te winnen. Hij speelde gelijk tegen RB Leipzig, Hannover 96 (beide 1-1) en FSV Mainz 05 (0-0), terwijl hij verloor van Borussia Dortmund (2-0), Bayer Leverkusen (1-2), Werder Bremen (1-0) en Bayern München (6-0). Die laatste nederlaag is de trainer fataal geworden. Hollerbach kreeg maandagochtend het nieuws te horen dat hij zijn spullen kon pakken. Ook assistenten Rodolfo Cardoso, Steffen Rau en Stefan Wächter en teammanager Maria Wallenborn moeten het veld ruimen.

"We hebben de sportieve situatie intensief geanalyseerd en bediscussieerd na de 6-0 nederlaag in Münich", zegt algemeen directeur Frank Wettstein op de website van die Rothosen. "Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we iets moesten doen om onze kansen te verbeteren in de strijd tegen degradatie. Bernd Hollerbach heeft nooit geklaagd en heeft zich voorbeeldig opgesteld. Maar feit is dat er geen significante verbetering waarneembaar was. Hij wist geen goede resultaten te behalen."