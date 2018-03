Ook AC Milan wil fors betalen voor Nederlander

Olympique Lyon heeft interesse in Alexander Djiku van Caen. De verdediger, die nog een contract tot medio 2021 heeft, heeft inzake een transfer naar Lyon concurrentie van Christophe Hérelle van Troyes. (Le10Sport)

Een aantal van de meer ervaren spelers bij Arsenal hoopt dat Arsène Wenger Thierry Henry een rol in de staf wil geven. Josh Kroenke, zoon van grootaandeelhouder Stan, is daarnaast eveneens groot fan van de Fransman. (Daily Mirror)

Net als Juventus denkt ook AC Milan erover om voor 31 juli de clausule van 45 miljoen euro in het contract van de Nederlander met AS Roma te lichten.

(The Sun)

Christian Benteke lijkt Crystal Palace aan het einde van dit seizoen te gaan verlaten. Adviseurs van de Belgische spits, die voor 22,5 miljoen euro mag vertrekken, zijn bezig met een lucratieve overstap naar de Chinese Super League. (The Sun)

Jesse Lingard kan op korte termijn een voorstel over een nieuw contract verwachten van Manchester United. De Engelsman tekende elf maanden geleden ook al een verbeterde verbintenis. (Sunday Star)