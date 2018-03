Man United, Man City en Chelsea kijken in Eredivisie

Manchester United heeft opnieuw interesse in Alex Sandro, net als afgelopen zomer. De Engelsen willen Juventus maximaal 75 miljoen euro betalen en zijn bereid het huidige salaris van de linksback te verdubbelen. (Daily Mirror)

(The Sun)

Jack Butland geeft een zomerse overstap naar Liverpool de voorkeur boven Arsenal. Stoke City verlangt echter 45 miljoen euro voor de doelman, die bij een dergelijke transfersom tot de duurste keeper ooit zou uitgroeien. (The Sun)