‘Als je kijkt naar de tien duurste transfers ooit, speelt er geen een bij City’

Manchester City lijkt dit seizoen met een straatlengte voorsprong kampioen van Engeland te worden en als het aan de blauwe club van Manchester ligt, is dat pas het begin. Trainer Josep Guardiola sloot in gesprek met Engelse media niet uit de komende tien jaar in het Etihad Stadium te blijven en directeur Ferran Soriano verwacht dat zijn club in de komende jaren nog meer stappen zal gaan zetten.

“Onze visie is om prachtig voetbal te spelen. Het idee dat we in de afgelopen vijf jaar vorm proberen te geven is het altijd spelen van mooi voetbal. Alle teams van de City Football Group spelen volgens dezelfde principes, balbezit, een hoge defensie, een 4-3-3-systeem met aanvallende bedoelingen. We hebben die filosofie geadopteerd met Manuel Pellegrini en Pep Guardiola heeft daar nu de volgende stap in gezet”, liet de Spanjaard optekenen door de Infobae.

“Dat is het recept om op het veld te winnen en als club commercieel door te kunnen groeien. Chelsea speelde vorige week verdedigend tegen City en verloor. Maar zij waren vorig jaar nog kampioen. Wat ons naar dat volgende niveau zal leiden is mooi voetbal. Het blijft niet bij een theorie, het is de praktijk. Toen we naar Barcelona gingen (waar hij tussen 2003 en 2008 vicevoorzitter en financieel directeur was, red.) waren ze het seizoen ervoor zesde geworden. Daarna begon de verandering in 2003 en wonnen we alles. Als we al die prijzen hadden gewonnen zonder mooi te spelen, was het een lege zege geweest.”

José Mourinho liet onlangs weten niet met City te kunnen concurreren vanwege de miljoenen die de buurman uit had gegeven op de transfermarkt. Soriano wil hier echter niets van weten: “Als je kijkt naar de tien duurste transfers ooit, speelt er geen een bij City. Hebben wij Paul Pogba, Romelu Lukaku, Neymar of Kylian Mbappé? We hebben natuurlijk een belangrijke investering gedaan omdat we de leeftijd van het elftal moesten veranderen. Maar alle spelers die we hebben gekocht, zouden nu ruim 110 miljoen euro waard zijn. En Manchester City verdient daarnaast veel geld. In de afgelopen drie jaar hebben we niet meer uitgegeven dan we binnen kregen, dus ik zie geen reden voor kritiek.”