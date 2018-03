Oliseh: ‘Sorry dat ik lach, maar dan was ik toch wel gearresteerd?’

Sunday Oliseh werd een maand geleden ontslagen bij Fortuna Sittard en sindsdien belasteren beide partijen elkaar. De trainer beticht de club van 'illegale praktijken' en moest naar eigen zeggen vertrekken omdat hij daar niet aan wilde meewerken. Fortuna stelt dat Oliseh zich schuldig maakte aan 'ontoelaatbaar handelen tegenover spelers en medewerkers'.

De arbitragecommissie van de KNVB moet een oordeel vellen over de vraag of er voldoende grond was om Oliseh te ontslaan. Zondagochtend kan Oliseh bij De Tafel van Kees niet vooruitlopen op de zaak. Hij wil niet aangeven of het klopt dat beloofde bonussen hem zijn onthouden. "Het spijt me, ik zou dit graag ophelderen. Maar over negen dagen zullen wij onze zaak voorleggen", aldus Oliseh.

Toen Oliseh de scepter zwaaide in Sittard, gingen verhalen rond over zijn grove behandeling van de spelers en staf. Hij zou zich 'autoritair' hebben gedragen. "Ik ben ook maar een mens, ik lees ook wat er in de pers wordt geschreven. Ik ben gedemoniseerd met woorden die de suggestie wekken dat ik een crimineel ben. Ik ben een terrorist genoemd, dominant, ik zou de spelers slecht behandelen."

Het verhaal dat Oliseh de verzorger van Fortuna zou hebben aangevallen, ontkent hij met klem. "Sorry dat ik lach, maar: als ik dat echt had gedaan, denk je dan niet dat ik gearresteerd zou zijn door de politie? Dat is een misdrijf in Europa", geeft hij aan. Fortuna staat momenteel derde in de Jupiler League. Sinds het vertrek van Oliseh remiseerde de club tweemaal en won Fortuna evenzoveel wedstrijden.

Ondanks dat Oliseh de club beschuldigt van illegaal handelen, zou hij graag terugkeren als trainer. "Zij mogen de club leiden zoals ze willen, maar de echte eigenaars zijn nog altijd de supporters. Ik wil echt terug, ik wil kampioen worden."