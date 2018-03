Keepersdoelwit van Real Madrid scoort in 95e minuut: ‘Dit is onvoorstelbaar’

Karlo Letica werd zaterdag door Marca met Real Madrid in verband gebracht. De 21-jarige doelman van Hajduk Split zou volgens de meest verkochte sportkrant van Spanje een kandidaat zijn om het Madrileense keepersgilde te versterken, als potentiële vervanger van nummer twee Kiko Casilla. Het werd voor de keeper uiteindelijk een dag om nooit meer te vergeten.

Letica maakte zaterdag namelijk de winnende treffer (!) in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Istra 1961. Alhoewel er maar vier minuten blessuretijd waren aangegeven, verscheen ver in de 95e minuut de 3-2 op het scorebord. Letica ging mee naar voren bij een vrije trap, en kopte uiteindelijk in een overvol strafschopgebied op knappe wijze de winnende goal binnen.

“Dit is onvoorstelbaar. Dit is een moment dat mijn wildste dromen overtreft”, jubelde Letica, doelman van Kroatië Onder-21, na afloop. “Ik vroeg aan de trainer of ik mee naar voren moest en hij zei ‘ja’. “Ja, ik heb vanochtend van het verhaal over Real Madrid gehoord. Maar ik heb elke wedstrijddag mijn ritueel: ik zet mijn telefoon uit en zonder mij af van al het nieuws.”

“Natuurlijk was ik verrast door het nieuws, maar ik ga nu pas, in alle rust, alle verhalen over Real Madrid lezen.” Letica heeft sinds december een basisplaats veroverd bij Hajduk Split, dat in de 1. HNL een achterstand van vijf punten op Dinamo Zagreb heeft.