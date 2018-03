Sparta boekt cruciale zege op Roda; misser Rosheuvel gaat de wereld over

Sparta Rotterdam heeft cruciale punten gepakt in de strijd om lijfsbehoud. Het team van Dick Advocaat versloeg Roda JC Kerkrade zaterdagavond met 0-2 en heeft nu vier punten meer dan de hekkensluiter. FC Twente is de nieuwe nummer zeventien van de Eredivisie en heeft drie punten minder dan de club uit Rotterdam.

Advocaat speelde als trainer zijn laatste drie ontmoetingen met zijn oude club Roda JC telkens met 2-2 gelijk, maar dit keer hield hij dus drie punten over aan het bezoek aan het Parkstad Limburg Stadion. De bezoekers openden na twaalf minuten de score: nadat Michiel Kramer al een kans had laten liggen, was het Sander Fischer die een afvallende bal binnenschoot. Het was de eerste treffer van de verdediger voor de Kasteelheren. Hierna deden Dani Schahin en opnieuw Kramer pogingen om te scoren, alvorens het na 25 minuten bijna 0-2 werd.

?? ZIEN OM TE GELOVEN! ?? De ongelooflijke misser van Mikhail Rosheuvel in de wedstrijd tussen Roda JC Kerkrade en Sparta Rotterdam! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 10 maart 2018

Thomas Verhaar had de margeverdubbeling op zijn schoen, maar vond Hidde Jurjus op zijn pad. Roda JC bleef daardoor in leven en probeerde het nog via Schahin en Simon Gustafson, maar gescoord werd er voor de verplichte onderbreking niet meer. Robert Molenaar voerde één wissel door: Donis Avdijaj kwam in de ploeg voor Jorn Vancamp. De Kosovaar kon Roda echter niet voor een nederlaag behoeden. In het eerste kwartier kregen Sofyan Ahannach en Verhaar kansen, maar daarin werd niet gescoord.

Na 65 minuten was het wel raak: Verhaar zette Mühren vrij voor de doelman en de Volendammer liet Jurjus kansloos. Mikhail Rosheuvel kreeg hierna dé kans op de aansluitingstreffer, maar hij schoot voor een vrijwel leeg doel onbegrijpelijk naast. Avdijaj en Verhaar zorgden hierna nog voor enige dreiging, maar het bleef bij 0-2. Sparta boekte zodoende de eerste uitzege van het seizoen in de Eredivisie.