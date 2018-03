PSV en Ajax hadden hetzelfde doelwit: ‘Het kunstgras hield me tegen’

Zowel PSV als Ajax was in januari in de markt voor Patrick van Aanholt. Dat bevestigt de linksback van Crystal Palace zelf in gesprek met Ziggo Sport. Beide Eredivisionisten werden de afgelopen maanden in diverse media aan Van Aanholt gelinkt, maar PSV wist uiteindelijk geen linksback te halen en Ajax schakelde over op Nicolás Tagliafico.

Van Aanholt, wiens contract op Selhurst Park doorloopt tot medio 2021, wordt zondag gevraagd naar de belangstelling van PSV. "Ja, dat klopt. Ze (PSV, red.) wilden me huren tot het einde van het seizoen. Ze zochten een linksback. Ik heb Marcel Brands ook gesproken", geeft de zesvoudig international van Oranje aan. "Ajax wilde me ook hebben. Voor mij was het niet echt aan de orde. Nu nog niet."

"Het is niet dat het een kleine club is, want PSV is fantastisch. Ik heb daar in de jeugd gespeeld. Ajax is ook een van de grootste clubs die er is", vervolgt Van Aanholt. Hij voelt zich desondanks niet geroepen om terug te keren in de Eredivisie. "Wat mij erg tegenvalt is dat negen van de tien wedstrijden worden gespeeld op kunstgras. Ik vind dat niet kunnen in het voetbal. Dat hield me echt een beetje tegen."

Van Aanholt is dit seizoen basisklant bij Crystal Palace. Maandag kwam hij nog tot scoren tijdens de 2-3 nederlaag tegen Manchester United. De vleugelverdediger kwam dit seizoen negentien keer in actie in de Premier League. In de laatste acht duels maakte de Nederlander de negentig minuten vol. Zaterdagavond staat hij op het veld tijdens de uitwedstrijd tegen Chelsea.