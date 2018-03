PSG herpakt zich met vijfklapper na uitschakeling in Champions League

Paris Saint-German heeft zonder problemen weten af te rekenen met FC Metz. Vier dagen na de 1-2 nederlaag tegen Real Madrid was het team van Unai Emery met 5-0 te sterk voor FC Metz, de hekkensluiter van de Ligue 1. PSG staat nu met 77 punten bovenaan en heeft veertien punten meer dan AS Monaco.

Christopher Nkunku maakte vorige week zaterdag tegen Troyes (0-2) zijn eerste doelpunt van het seizoen en bewees ook in het treffen met de bezoekers uit Grand Est zijn waarde. De twintigjarige middenvelder knalde na twintig minuten de 2-0 in de verre hoek, na een passje van Marco Verratti, en hij bepaalde ook de ruststand op 3-0. Het talent was nog dicht bij zijn hattrick, maar vlak voor rust mikte hij naast en bovendien zag hij een kopdoelpunt worden afgekeurd vanwege buitenspel. De overige treffer kwam op naam van Thomas Meunier, die uit een volley scoorde nadat een schot van Kylian Mbappé was geblokt.

Wat een HEERLIJKE ? demarrage van Thomas Meunier! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 10 maart 2018

PSG won de laatste zes competitiewedstrijden tegen Metz en verloor slechts één van de laatste twintig thuisduels met les Grenats in de Ligue 1. Die nederlaag dateert van maart 1996. Ook dit keer kwam men dus niet in de problemen nog voor de pauze werd de marge opgekrikt. Mbappé werd na een mooie aanval vrijgespeeld door Verratti en rondde met zijn linker rustig af: 4-0. In de tweede helft werd het via Nkunku bijna 5-0, maar het talent vergat de bal van dichtbij binnen te tikken na een prachtige demarrage van Meunier.

PSG bleef logischerwijs de bovenliggende partij en had na vijftig minuten alsnog op 5-0 moeten komen, ware het niet dat Mbappé van dichtbij naast mikte. Er zou in het tweede bedrijf toch nog één treffer vallen: acht minuten voor tijd kopte Thiago Silva tegendraads raak uit een hoekschop van Giovani Lo Celso. Invaller Timothy Weah was nog dicht bij de 6-0, maar het talent stuitte op Eiji Kawashima. PSG kan zich nu opmaken voor de uitwedstrijd van volgende week zondag tegen OGC Nice, de nummer acht van de Ligue 1.