Faber adviseert FC Groningen over talent: ‘Kopen die man’

Ritsu Doan speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Groningen en wat trainer Ernest Faber betreft wordt de Japanse middenvelder definitief ingelijfd. Volgens Faber is de huurling een groot talent, die over veel kwaliteit beschikt ‘in de kleine ruimte’. Groningen heeft een optie tot koop op Doan.

Faber adviseert zijn werkgever om definitief in zee te gaan met Doan. "De reden is vrij simpel", aldus de coach tegenover het Dagblad van het Noorden. "Ritsu kan zich nu verstaanbaar maken. Hij spreekt steeds beter Engels. Zorg daar voortaan voor als hij binnenkomt, vind ik alleen wel. Als je zo'n jongen goed begeleidt en ervoor zorgt dat hij snel Engels spreekt, heeft hij daar veel baat bij."

Doan is een groot talent, meent Faber. "Kijk alleen al naar zijn kwaliteiten in de kleine ruimte. Hij heeft ook de rust om in de eindfase een beslissend doelpunt te maken. En dat voor een jongen van 19, hè? Ik zou zeggen: kopen die man. Of ik begrijp dat de club twijfelt vanwege de prijs? De enige garantie is dat Doan heel talentvol is. De club moet uiteindelijk de overweging maken. Maar zijn kwaliteiten zijn er. En ik denk dat hij het waard is."

Volgens RTV Noord heeft FC Groningen tot 1 mei om te laten weten of de optie in het huurcontract van Doan gelicht wordt. Het is niet zeker dat de club Doan definitief gaat inlijven, daar de vraagprijs van de Japanner te hoog zou zijn.