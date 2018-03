Schwaab voelt zich thuis bij jonge PSV-selectie: ‘Die rol heb ik thuis ook’

Daniel Schwaab is een van de meest ervaren spelers in de selectie van PSV. Gekscherend wordt de Duitse verdediger door Steven Bergwijn de 'papa van PSV' genoemd. Schwaab kan er wel om lachen en erkent zich goed te voelen in zijn huidige rol. Bekijk de video hieronder.