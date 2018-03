‘Bergwijn kan een ontwikkeling als Agüero of Mertens ook maken’

Steven Bergwijn is de spits van de toekomst, stelt Art Langeler. De bondscoach van Jong Oranje is zeer gecharmeerd van de aanvaller van PSV, die eerder deze week door Ronald Koeman werd opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. In zijn rol als hoofd jeugdopleiding van PSV zag Langeler al snel dat Bergwijn iets speciaals had.

Langeler noemt Bergwijn een speler die gezegend is met ‘heel veel balgevoel’. “Ik weet nog dat ik bij zijn eerste trainingen bij de A-selectie langs de kant stond te kijken. Was-ie net zeventien”, kijkt Langeler terug in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik dacht te zien dat Steven aan de bal meteen tot de besten behoorde en dat bleek ook de conclusie van Phillip en zijn staf. Dan weet je dat je met een bovengemiddeld talent te maken hebt.” Volgens Langeler is Bergwijn er nog lang niet, al is hij wel op de goede weg. Het rendement van de aanvaller moet omhoog, stelt de trainer.

Bij Jong Oranje wordt Bergwijn door Langeler vaak gebruikt als diepe spits. “Omdat ik geloof dat Steven het protype is van de moderne centrumspits”, aldus Langeler. “Geen man die ballen inkopt, maar iemand die je vanuit het centrum zowel in de voet aan kunt spelen als in de diepte kunt lanceren. Kijk naar wat er internationaal aan types in de spits staan. Je ziet steeds minder het type-Weghorst of Luuk de Jong en meer types als Sergio Agüero, Dries Mertens. Gedrongen, wendbaar, snel, redelijk tweebenig. Die ontwikkeling zie ik Steven ook maken. En in een speelwijze met twee of drie spitsen maakt dan niet uit.”

In de wandelgangen wordt de naam van Bergwijn de laatste tijd steeds vaker in verband gebracht met clubs uit de grootste competities van Europa. Langeler hoopt dat de twintigjarige Bergwijn voorlopig nog in Eindhoven blijft. “Het zou goed zijn als hij nog een tijdje bij PSV blijft, denk ik, zodat hij nog beslissender kan worden. Hij heeft in elk geval een stabiele omgeving, komt uit een goed nest. Ik ken hem zelf als een liefhebber die wil voetballen en plezier maken, of dat nu bij PSV, Jong PSV, Oranje of Jong Oranje is.”