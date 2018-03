‘We doen iets nieuws: hij wordt de eerste Rus in de Eredivisie’

Leonid Slutsky gaat een contract voor twee jaar tekenen bij Vitesse. De club uit Arnhem heeft de komst van de Rus nog niet bekendgemaakt, maar technisch directeur Marc van Hintum bevestigt dat het papierwerk bijna in orde is gemaakt.

“Hij is een open man met een duidelijke visie. Charismatisch ook en hij spreekt echt uitstekend Engels. Dus dat probleem hebben we niet”, aldus Van Hintum tegenover Omroep Gelderland. “Het is goed iemand aan te stellen met veel internationale ervaring, iemand van buiten die al veel heeft meegemaakt. Hij is niet voor niets ook bondscoach geweest en veel succes gehad bij een grote club als CSKA Moskou.”

“Ja, we doen iets anders. Iets nieuws, maar ook ik krijg positieve reacties over hem. Hij wordt de eerste Russische trainer in de Eredivisie.” Commissaris Valery Oyf legde de naam van Slutsky op tafel bij Van Hintum: “Je zit met elkaar aan tafel en er vallen namen, maar ik heb wel de vrije hand als technisch directeur om beslissingen te nemen.”

De Gelderlander meldde vrijdagochtend al dat Vitesse een principeakkoord met Slutsky had bereikt en dat het enkel wachten was op de werkvergunning. Slutsky is sinds zijn 21e al trainer en coachte onder meer FK Moskou, Krylya Sovetov Samara, CSKA, de nationale ploeg van Rusland en Hull City. Bij de club uit de Championship werd hij in december na 21 officiële wedstrijden ontslagen.