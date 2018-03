‘Bij Real was ik vergeten te voetballen en dacht: wat gebeurt er met me?’

Afgelopen zomer besloot Fábio Coentrão tijdelijk te verkassen naar Sporting Portugal om weer veelvuldig aan spelen toe te komen. De 29-jarige verdediger van Real Madrid geeft in gesprek met Marca aan dat hij graag zijn carrière wil afsluiten bij de Portugese topclub: "Het gaat erg goed, ik ben erg gelukkig hier."

"Maar ik heb een contract met Real Madrid en ik zal hun besluit respecteren", aldus de 106-voudig international van Portugal. "Madrid heeft me in zeven jaar tijd heel veel gegeven, maar het is hier waar ik mijn geluk weer heb gevonden. Dat je continu traint, wetende dat je niet gaat spelen, brengt je in de put. Ik had namelijk Marcelo voor me."

"Je speelt dan een wedstrijd en dan speel je wellicht de volgende zeven wedstrijden niet meer, dat is wat er gebeurde met me bij Madrid. Als ik de tijd had kunnen terugzetten, had ik veel dingen anders gedaan. Bij Madrid was ik vergeten te voetballen. Ik dacht bij mezelf: wat gebeurt er met me? Kan ik niet meer spelen? Alleen bij de nationale ploeg zou ik tegen mezelf zeggen: ‘Ik weet wat ik doen, ik weet hoe ik moet voetballen.’"

"Ik moest vertrekken om mijn spel weer op niveau te brengen en vertrouwen terug te krijgen. Dit was echt de beste optie", aldus de huurling, die nog tot medio 2019 onder contract staat bij de Spaanse grootmacht. "Dit jaar doe ik mijn zegje op het veld. Ik heb van Cristiano Ronaldo geleerd dat dit het beste is om te doen: je voeten laten spreken op het veld."