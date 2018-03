Messi zit vrijetrappenrecord van Ronaldinho uit 2007 op de hielen

Barcelona kan zaterdag een volgende stap zetten in de strijd om de landstitel. Blaugrana gaat in de 28e speelronde van LaLiga op bezoek bij hekkensluiter Málaga, dat de laatste zes wedstrijden verloor en op 10 december voor het laatst won. Opta blikt vooruit op het duel in La Rosaleda, zaterdag vanaf 20.45 uur.

o Barcelona is al 34 wedstrijden ongeslagen in LaLiga. De laatste nederlaag dateert van april 2017, toen nota bene Málaga met 2-0 won.

o Dit was tevens de enige overwinning die Málaga in de laatste elf thuiswedstrijden tegen Barcelona wist te boeken in de competitie.

o Málaga heeft al twaalf wedstrijden niet meer gewonnen in LaLiga; de slechtste reeks van de club sinds december 2009 (dertien duels).

o Málaga heeft zijn laatste zes competitiewedstrijden verloren. Nog nooit verloren los Boquerones zeven duels op rij in LaLiga.

o Barcelona is het derde team in LaLiga dat in de eerste 27 speelronden van een seizoen ongeslagen blijft, na Real Madrid in 1969 en 1989 en Real Sociedad in 1980. In deze 27 speelronden heeft Barcelona slechts dertien treffers hoeven incasseren.

o Slechts vier teams behaalden na 27 speelronden dertien punten of minder. Al deze ploegen zouden later degraderen uit het hoogste niveau van Spanje.

o Lionel Messi is de eerste LaLiga-speler sinds Ronaldinho in 2006/07 (zeven treffers) die in één seizoen vijf keer heeft gescoord uit een directe vrije trap.

o De laatste elf Barcelona-doelpunten tegen Málaga in LaLiga werden allemaal door verschillende spelers gemaakt.

o Málaga is de enige ploeg in LaLiga waartegen Luis Suárez niet heeft gescoord. De Uruguayaan kwam vijf keer in actie tegen Málaga.

o Ernesto Valverde verloor slechts vier van de vijftien wedstrijden waarin hij in LaLiga als trainer tegen Málaga op de bank zat. Al die nederlagen werden geleden in La Rosaleda.